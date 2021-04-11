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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine sonra ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

ADIYAMAN 11.04.2021, 12:45
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine sonra ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Reşat Y., yönetimindeki 02 ER 099 plakalı BMW marka otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Burada bulunan ağaç ile aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Reşat Y., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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