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Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan yolcu otobüsündeki şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN 24.11.2020, 14:32
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Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman’ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan yolcu otobüsündeki şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’ten Adıyaman istikametine seyir eden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan M.Ü’nün üzerinde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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