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Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma çalışması
ADIYAMAN BELEDİYESİ, DAHA ÖNCE YENİLENEN ORGANİZE SANAYİ CADDESİNDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
ADIYAMAN 29.10.2020, 18:14
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Adıyaman Belediyesi, daha önce yenilenen Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, kısa süre önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım ve refüj çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi Caddesinde ağaçlandırma ve bakım çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına Organize Sanayi Caddesinde de başladık. Caddede sürdürülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak, daha güzel bir görünümle vatandaşımızın kullanımına sunulacak” diye konuştu.
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