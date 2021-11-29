Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor

Teorik ve uygulamalı trafik eğitiminin verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca Adıyaman’a getirilen mobil eğitim tırında öğrencilere eğitim verildi.

Minik öğrencilere önce trafik polis memurları tarafından eğitim verilirken, ardından kurulan trafik parkurunda uygulamalı olarak kurallar çocuklara öğretildi. Eski valilik binası bahçesi içerisine kurulan mobil eğitim tırı, 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verecek. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere tır içerisinde trafikte yapmaları gereken kurallardan ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Verilen eğitimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün mobil trafik tırımızı ziyaret etmiş bulunuyoruz. Eğitim tırımız bugün ve yarın Adıyaman’ımızda olacak. Öğrencilerimiz burada trafik eğitimi alacaklar. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak yaptıkları bir çalışma. Burada yaklaşık 350-400 öğrencimize burada eğitim vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.