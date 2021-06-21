Nemrut Dağı’na ziyaretçi akını

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nı bir günde yaklaşık bin 600 kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Kommagene Krallığı’na ait tümülüsü ile pek çok dev esere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğruyuor. Anıt mezar ve dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 206 metre rakımıyla güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı’nı bir günde yaklaşık bin 600 kişi ziyaret etti.

Nemrut Dağı’na tırmanan ziyaretçiler, güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor.