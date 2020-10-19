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Muhtarlar çelenk bıraktı

ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖREN İLE MUHTARLAR 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI.

ADIYAMAN 19.10.2020, 11:16
Muhtarlar çelenk bıraktı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Adıyaman’da ki muhtar dernekleri Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen tören ile muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.

İl İdare ve Denetim Müdürü Yusuf Güleç ile birlikte Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ile muhtarlar törene katıldı.

Dernek başkanları Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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