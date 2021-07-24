Muhtar Taş’tan gazetecilere çiçek

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, sahada görev yapan gazetecileri çiçek takdim etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında, gazetecileri unutmadı. Sahada görev yapan ulusal ajans muhabirleriyle bir araya gelen Abdulkadir Geylani Taş, gazetecilerin bayramını kutladı.

Gazetecilere çiçek takdim eden Muhtar Taş, “Bizleri habersiz bırakmayan, toplumun nabzını tutan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Muhtarlar olarak her zaman yanımızda hissettiğimiz gazetecilerimizin bu mutlu gününde kendileriyle birlikte olmak istedik” şeklinde konuştu.