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Müftülükten engellilere sandalye desteği
Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.
ADIYAMAN 16.05.2021, 17:18
Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından bedensel engelli vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi. İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, tespit edilen engellilere yönelik yardımların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.