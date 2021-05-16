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Müdür Ergüder, polislerle bayramlaştı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet personelleriyle bir araya gelerek onların Ramazan Bayramını kutladı.

ADIYAMAN 16.05.2021, 14:32
Müdür Ergüder, polislerle bayramlaştı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet personelleriyle bir araya gelerek onların Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kent merkezinde görev yapan polislerle bir araya gelen Müdür İbrahim Ergüder, polislerin Ramazan Bayramını kutladı. Polislerle bir araya gelen Müdür Ergüder, polislerle bir süre sohbet ederek onlara çalışmalarında da başarılar diledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Müdür İbrahim Ergüder, tüm İslam aleminin de Ramazan Bayramını kutladığını vurguladı.
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