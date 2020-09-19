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Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi

ADIYAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLERE YÖNELİK ‘YAMAN01’ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ADIYAMAN 19.09.2020, 17:21
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Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik ‘Yaman01’ denetimi gerçekleştirdi.

Kentin farklı yerlerinde gerçekleştirilen denetim neticesinde 2 adet motosiklet trafikten men edilirken, 23 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada; Jandarma trafik sorumluluk alanında trafik güvenliğinin sağlanması, trafikte yaşanan can kayıplarının önüne geçilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirtildi.

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