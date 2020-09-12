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Motosiklet kaldırıma çarptı

ADIYAMAN ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE MOTOSİKLETİN KALDIRIMA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 12.09.2020, 15:25
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Motosiklet kaldırıma çarptı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Yeni Valilik Binası Kavşağında meydana geldi. Mahmut Ş. Yönetimindeki plakasız motosiklet bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya bir Tır’ın sebebiyet verdiği iddia edildi.

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