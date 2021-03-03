Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hayrullah Okan G., idaresindeki 02 ABM 239 plakalı motosiklet ile Ali Y., idaresindeki 63 ABR 318 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hayrullah Okan G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.