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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 08.08.2021, 16:52
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet R., idaresindeki 02 FY 606 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Adnan A., idaresindeki 02 MA 1030 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Adnan A., ile motosiklette bulunan Osman A., ve Muhammed M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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