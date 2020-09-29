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Milletvekili Fırat’tan CHP’ye sert tepki

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ İBRAHİM HALİL FIRAT, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN KARDEŞ ÜLKE OLDUĞUNU VURGULAYARAK CHP’DE SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ.

ADIYAMAN 29.09.2020, 12:46
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Milletvekili Fırat’tan CHP’ye sert tepki

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu vurgulayarak CHP’de sert bir dille eleştirdi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye düşmanlarının ürettiği provokatör söylemlere CHP’nin sahip çıktığını Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik duygusuna zerre miktarında zarar veremeyeceğini söyledi.

Milletvekili Fırat, “Tüm dünya bilir ki biz Azerbaycan ile ezelden ebede bir millet iki devlet şiarıyla hareket ederiz. CHP’nin takındığı bu tutum başta CHP tabanındaki vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimizi derinden yaralamıştır. Bütün bu söylemleriyle ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlerin değirmenine su taşıyan CHP zihniyetini esefle kınıyorum. Milli meselelerde küçük hesaplar peşinde olan CHP yönetimine okuması, anlaması ve ders çıkarması İçin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak isterim, Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” diye konuştu.

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