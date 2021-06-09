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Metruk binaların yıkımı sürüyor

Adıyaman Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla metruk binalar yıkılmaya devam ediyor.

ADIYAMAN 09.06.2021, 08:57
Metruk binaların yıkımı sürüyor

Adıyaman Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla metruk binalar yıkılmaya devam ediyor.

Kent merkezindeki metruk binaların amacı dışında kullanılmaması, uyuşturucu bağımlılarının mekanı olmaması için çalışmalar sürüyor. Muhtarların bildirimi, polislerin incelemesinin ardından belediye ekipleri tarafından metruk binalar yıkılıyor.

Son olarak Bahçelievler mahallesi 915 sokakta bulunan bir binanın yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Metruk binaların yıkımından sorumlu Mustafa Ekinci, son 6 ay içerisinde çok sayıda binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, bu metruk yapıların gençlerin zehirlenmesine mekan olmayacağını dile getirdi.
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