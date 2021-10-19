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Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi

Geçtiğimiz hafta Suriye’de şehit düşen Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ruhuna Kuran kursu öğrencileri tarafından hadim indirildi.

ADIYAMAN 19.10.2021, 10:35
Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi

Geçtiğimiz hafta Suriye’de şehit düşen Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ruhuna Kuran kursu öğrencileri tarafından hadim indirildi.

Suriye’nin Fırat Kalkanı Bölgesi Azez ilçesine bağlı Mare’de, PKK-PYD terör örgütünün Tel Rıfat Bölgesinden atılan güdümlü füze saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ı kuran kursu öğrencileri unutmadı. Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Dar’ul Erkam Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri şehit Fatih Doğan’ın ruhuna hatimler okudu.

İndirilen 10 hatmi şerif Müftü Mehmet Taşcı ve öğrencilerin taziye ziyaretinde yapılan duası ile hediye edildi. Müftü Mehmet Taşçı, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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