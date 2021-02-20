Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Hüseyin Biricik (40) idaresindeki 02 HN 733 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Biricik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Biricik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.