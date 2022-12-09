Konteyner taşıyan tırın lastikleri yandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında seyir halinde bulunan konteyner yüklü tırın arka lastikleri aşırı ısınmadan dolayı alev aldı. Bir süre sonra alevleri fark eden tır sürücüsü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirip alev alan lastiklere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda tırın lastiklerinde hasar meydana geldi. Bölge trafik polis ekiplerinin de önlem aldığı olay yerinde yapılan çalışmaların ardından tır, yoldan çektirildi.