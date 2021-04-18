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Komşuların alacak verecek kavgası

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden bir birine saldıran iki komşu arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

ADIYAMAN 18.04.2021, 12:06 18.04.2021, 13:19
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Komşuların alacak verecek kavgası

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden bir birine saldıran iki komşu arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi yakınlarında iki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen ve kavgaya karışan 6 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından ve sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gerekçesiyle toplam 18 bin TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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