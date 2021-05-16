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Kılınç hastalarla bayramlaştı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

ADIYAMAN 16.05.2021, 14:32
Kılınç hastalarla bayramlaştı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki odaları tek tek dolaşarak hastaların ve hasta yakınlarının bayramını kutlayan Başkan Kılınç, özellikle pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlarını kutladığı hemşirelere, Hemşireler Günü dolayısıyla da çiçek takdim eden Başkan Kılınç, kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç, “Ziyaret ettiğimiz iki hastanede de yatan hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlayarak moral vermek istedik. Bu vesileyle büyük bir fedakarlık ortaya koyan hemşirelerimizin de Hemşireler Gününü tebrik etme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ise bu ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
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