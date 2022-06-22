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Keysun Ovasında ekinler yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük ekili alan yandı.

ADIYAMAN 22.06.2022, 13:44
Keysun Ovasında ekinler yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük ekili alan yandı.

Besni ilçesi Çakırhöyük beldesi Kargalı köyü sınırları içerisinde (Keysun Ovası) hububat ekili alanda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangın kısa sürede ilerleyerek 3 kişi ait toplam 60 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangına Çakırhöyük Belediyesi itfaiye aracı, ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler traktörler ile söndürmeye çalıştı.

Uzun süren mücadele sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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