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Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu
Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.
ADIYAMAN 29.06.2022, 14:55
Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Fabrikaların yöneticileriyle görüşen Kaymakam Nazlı Demir, çalışmalar hakkında bilgiler alarak fabrika yöneticilerine ve çalışanlarına da başarılar diledi.