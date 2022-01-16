Kaymakam Demir, kütüphanede incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Besni İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kütüphane yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Demir, daha sonra burada bulunan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti. Kütüphaneye gelen kişilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Demir, aynı zamanda her hangi bir taleplerinin olup olmadığını da sordu.