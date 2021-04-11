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Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Adıyaman’da, kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta sürpriziyle karşılaştı.

ADIYAMAN 11.04.2021, 15:55
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Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Adıyaman’da, kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta sürpriziyle karşılaştı.

Polis Günü etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı vatandaşlar ile esnaflar 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Malazgirt mahallesinde ve Hocaömer Caddesi üzerinde çıkan ve kendilerine gelen kavga ihbarına giden polis ekipleri burada alkışlarla karşılandı. Polis ekipleri belirtilen adreslere geldiklerinde olayın kavga olmadığını kendilerine yapılan sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, polis ekiplerinin Polis Gününü kutlayarak onlara pasta ikramında bulundu.
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