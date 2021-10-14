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Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi

Adıyaman’da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildi

ADIYAMAN 14.10.2021, 10:20
Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi

Adıyaman’da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildi

Geçtiğimiz gün içerisine motosiklet konulduğundan dolayı arka kapısı kapanmayan ve kapısı açık bir şekilde ilerleyen otomobille ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında aracın plakası tespit edildi. Polis ekipleri araca trafik güvenliğini tehlikeye koymaktan 144 TL para cezası uyguladı.

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