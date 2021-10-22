Kanal boyu 2. Etap park çalışmaları hızla devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi’nde başlatılan Kanal Boyu Parkı’nın devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı’mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi’nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu’ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğinde, Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton çalışmalarımızı tamamlandık. Üst yapı çalışmalarımızdan bisiklet yolu ile başlayarak çalışmalarımıza hızlandırdık. Parkımızın içerisinde süs havuzları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, spor aletleri, çim ve ağaçlandırma yapılacaktır. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” dedi.