Kahtalı kadınlar tarihi alanları gezdi

Adıyaman’ın Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programı çerçevesinde Kahtalı kadınlara tarihi ve kültürel alanlar gezdirildi.

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programı çerçevesinde yapılan geziye Kahtalı 35 kadın, Şanlıurfa ve Halfeti’nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Gezide oldukça keyif alan kadınlara Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Kadın İrtibat Birimi çalışanları Psikolog Sinem Islanmaz, Psikolog Serkan Temel ve Sosyolog Cihan Karataş eşlik etti.

Geziyle ilgili bilgiler veren Kahta Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, “Kahta Sosyal Hizmet Merkezinin Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden yaralanan kadınlarla Şanlıurfa ve Halfeti ilçesine bir gezi programı düzenlendi. Oralardaki tarihi mekanlar dolaşıldı, gidilen mekanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Ayrıca kadınlarımız, kadına şiddet insanlığa ihanettir sloganlı pankartı toplu alanlarda sergileyerek kadın şiddetine dikkat çekti. Kadınlarımız geziden çok memnu kaldı” diye konuştu.

Geziye katılan kadınlar ise oldukça mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçen Kahta Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.