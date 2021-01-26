Kahta’daki öğrencilerden kitap okuma etkinliği

Adıyaman’ın Kahta İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrencileri ve velileri kitap okuma etkinliği ile bir araya geliyor.

‘Ekranı Karart, Kendini Aydınlat’ sloganıyla hareket eden Kahta İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri her akşam kitap okuyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve veliler uzaktan konferans programları ile bir araya gelerek okudukları kitaplar hakkında çeşitli analizlerde de bulunarak sohbet ediyor.

Televizyon, telefon ve tablet gibi araçların yanlış kullanılmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projeye öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından büyük katılım sağlanıyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Muhittin Kucak, “Her hafta Çarşamba ve Cuma günü 19-30 ile 20-00 saatleri arası kendimizi telefondan, tabletlerden uzaklaştırıyoruz. Televizyon ekranını karartıp aile bireylerinin hepsini kitap okumaya davet ediyoruz. Kitap okuma saatlerinde etkinliğimize katılan değerli öğrencilerimize çekilişle hediyeler vererek bu etkinliği daha da ilgi çekici, özendirici hale getirmek gayreti güdüyoruz.” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise , “Kitap okuma yaşamı anlamak ve hayatı yorumlamaktır. Okuduğumuz her yeni kitap bize bilgi ve ufuklar açarken genel kültür düzeyimizi de yükseltir.

Kısaca kitap okumak insana değer katar. Kendimizi ve birlikte yaşadığımız toplumu daha iyi anlayıp yorumlamak ve içinde bulunduğumuz çevreyi daha sağlıklı bir iletişim kurmanın yolu kitap okumaktan geçer. Kitap okuma alışkanlığını hayatımızın birer parçası yapmalıyız.

Okul öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz kitap okuma alışkanlığının artırtılmasına yönelik güzel bir projeye başlatmışlar. Proje kapsamında öğretmen ve velilerimiz birebir iletişim kurabiliyorlar. Öte yandan öğrencilerimiz de velileriyle beraber okudukları kitap hakkında karşılık sohbet ederek analizlerde bulunuyor. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Okul Müdürü Muhittin Kocak, Öğretmen ve öğrenci ile velilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.