Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yapılan Trafik Eğitim Parkı yapım çalışmaları tamamlandı.

Kahta ilçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde Trafik Eğitim Parkı kurdu.

Küçük Sanayi Sitesi civarı Kahta girişinde yapımı tamamlanan trafik eğitim parkı hakkında bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemizce yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı’nda alt zemin, kaldırım ve yürüyüş yolları, idari bina, bay ve bayan lavabolar, malzeme depo alanı, ara yolların beton asfaltı, bordür taşları, yol çizgileri, minyatür üst geçit, 2 adet durak, trafik levhaları, eğitim için 10 akülü araba, 30 bisiklet ve 4 lü kavşak sinyalizasyon kuruldu. Allah’ın İzniyle pandemi sürecinden sonra tüm çocuklarımıza uzman eğitmenler tarafından yaya ve araç trafiği hakkında eğitimler verilecek. Pandemiden sonra tüm çocuklarımızı parkımızda direksiyon başına bekliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.