Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta yönünde ilerleyen Ahmet Demir (45) yönetimindeki 45 KS 689 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Demir, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralı Ahmet Demir ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Demir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.