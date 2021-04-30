Kahtada kapanma ile denetimler arttı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma’nın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.

Tam kapanmanın ilk gününde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 66 noktada denetimlere devam ediyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde yurt genelinde olduğu gibi Kahta’da da gereken tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelgede belirtilen tedbirler dikkate alınarak yürütülen denetim çalışmaları Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürüyor. Cadde ve sokaklar boş kalırken belediye, kara yolları, temizlik, polis, il Hıfzıssıhha ekipleri ve muaf olanlar çalışmalarını ve denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri ilçenin çeşitli bölgelerinde hem yaya hem de araç trafiği için denetim yapmaya devam ediyor.