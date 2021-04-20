banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Kahta’da hayvan suluğu dağıtımı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 20 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

ADIYAMAN 20.04.2021, 14:37
2
Kahta’da hayvan suluğu dağıtımı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 20 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla 20 adet sıvatın (hayvan suluğu) ihtiyaç bulunan köylere Kaymakam Abdil Koç’un katılımı ile dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu proje ile çayır, mera ve otlaklara yerleştirilecek bu sıvatlar hayvansal ürün miktarını arttırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak ve de hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korunmayı sağlaması amaçlanıyor.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen hayvan suluğu dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Ziraat odası Başkanı Rüştü Turanlı ve vatandaşlar katıldı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu