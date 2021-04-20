Kahta’da hayvan suluğu dağıtımı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 20 adet sıvat (hayvan suluğu) dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla 20 adet sıvatın (hayvan suluğu) ihtiyaç bulunan köylere Kaymakam Abdil Koç’un katılımı ile dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu proje ile çayır, mera ve otlaklara yerleştirilecek bu sıvatlar hayvansal ürün miktarını arttırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak ve de hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korunmayı sağlaması amaçlanıyor.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen hayvan suluğu dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Ziraat odası Başkanı Rüştü Turanlı ve vatandaşlar katıldı.