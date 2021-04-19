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Kahta’da dinamik denetimler sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" sürüyor.

ADIYAMAN 19.04.2021, 15:52
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Kahta’da dinamik denetimler sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" sürüyor.

Kahta’nın en işlek yerlerinden olan Mustafa Kemal Caddesi ile İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere ilçenin 26 farklı noktasında denetimler yapılıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, denetimlerini arttırarak hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de HES kontrolü yaptı.

Polis ekipleri ilçede yapmış oldukları yoğunlaştırılmış trafik denetiminin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi ile HES kontrolü yaptı ve kural ihlali yapanlara ise idari yaptırım cezası uyguladı.

İlçede sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu gözlenirken, polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor.
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