Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kahta Belediyesi geçtiğimiz günlerde iş makineleri filosuna eklediği 1 adet kepçe alımından sonra şimdi de temizlik işlerinin daha iyi yürütülmesi için 2 adet çöp kamyonu satın aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ilçemizin ihtiyaçları ve talepleri de her geçen gün artıyor. İlçemize daha iyi hizmet verebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Temizlik işlerinin daha etkin yürütülmesi için 2 adet çöp toplama aracını filomuza dâhil ettik. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.