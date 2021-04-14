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Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

ADIYAMAN 14.04.2021, 10:02
Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırarak görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler sisten dolayı zor anlar yaşarken, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
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