Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırarak görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler sisten dolayı zor anlar yaşarken, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.