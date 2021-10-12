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Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi ile terazi ele geçirildi.

ADIYAMAN 12.10.2021, 15:53
Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi ile terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda il merkezinde ve kırsal bölgelerde titizlikle çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T., isimli bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 730 gram kubar esrar maddesi, 1 adet terazi ile 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Esrar maddelerine el konulurken M.T., isimli şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin il merkezinde ve kırsal bölgelerde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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