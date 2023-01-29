Jandarma ekiplerinden şok uygulama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarının önlenmesine yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı 251 personelin 30 farklı jandarma noktasında gerçekleştirmiş olduğu terör suçlarının önlenmesine yönelik huzur uygulamasında

4 bin 12 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolleri esnasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilirken bin 803 araç ise didik didik arandı. Aramalara hassas burunlu jandarma köpekleri de destek verdi. Kontrolü yapılan bin 803 araçtan 18 araca evrak eksikliğinden dolayı işlem yapılırken 9 araç ise trafikten men edildi. Jandarma ekipleri aynı zamanda 86 iş yerinde de incelemelerde bulundu. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güveni için aralıksız bir şekilde denetimlere devam edeceklerini vurguladı.