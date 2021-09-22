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Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayide çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

ADIYAMAN 22.09.2021, 12:02
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayide çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde faaliyet gösteren A.F’ye ait olduğu öğrenilen tekel bayisine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan incelemelerde 23 adet 1 litrelik kaçak içki bulundu. Ele geçirilen kaçak içki muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak A.F., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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