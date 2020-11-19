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İzinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN 19.11.2020, 12:04
İzinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndire (Zey) Köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen bölgeye geldi. Jandarma ekipleri burada izinsiz kazı yapan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine jandarma ekiplerince yapılan aramalarda ise 1 adet el dedektörü, 1 adet kürek, 2 adet kazma ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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