banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

İşe giden belediye personelleri kaza yaptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, çalışmaya giden belediye işçilerinin kullandığı motosiklete otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 10.05.2021, 16:19
İşe giden belediye personelleri kaza yaptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, çalışmaya giden belediye işçilerinin kullandığı motosiklete otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kasım Çalışkan idaresindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklet ile Cevdet Gülüşür idaresindeki 06 DA 5948 plakalı Renault marka otomobil, Gölbaşı Caddesi Orman İl Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kasım Çalışkan ile motosiklette bulunan Aziz Dolaş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kasım Çalışkan ve Aziz Dolaş’ın Adıyaman Belediyesi personeli oldukları ve işe gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
17°
açık