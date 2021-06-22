İşadamı Konukoğlu, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında bir araya gelen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Adil Konukoğlu ile Başkan Süleyman Kılınç, bir süre sohbet ederek Adıyaman’daki yatırımlar hakkında görüştü.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Çok kıymetli işadamı Adil Konukoğlu, bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine hem yaptığı nazik ziyaretten hem de ilimizde devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.