İnşaat iskelesinde Ata’ya saygı duruşu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat işçileri, çalıştıkları iskelede saat 09.05’te Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler, erken başladıkları mesaiye Atatürk’ü anmak için ara verdi. Çalan siren sesleri ile işlerini bırakan işçiler, saygı duruşunda bulundu. İşçilerin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.