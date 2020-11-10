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İnşaat iskelesinde Ata’ya saygı duruşu

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İNŞAAT İŞÇİLERİ, ÇALIŞTIKLARI İSKELEDE SAAT 09.05'TE ATATÜRK'E SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

ADIYAMAN 10.11.2020, 10:40
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İnşaat iskelesinde Ata’ya saygı duruşu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat işçileri, çalıştıkları iskelede saat 09.05’te Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler, erken başladıkları mesaiye Atatürk’ü anmak için ara verdi. Çalan siren sesleri ile işlerini bırakan işçiler, saygı duruşunda bulundu. İşçilerin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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