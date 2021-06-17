banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 17.06.2021, 10:18
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Kenan Erözdil idaresindeki 66 FH 673 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamete giden Sadullah Çoban idaresindeki 63 ACF 171 plakalı Renault marka otomobil Akpınar köyü girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada Kenan Erözdil ile Sibel Göksu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493