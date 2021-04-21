İGD’den İHA Muhabiri Ahmet Arslantaş’a paket

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD), bölgedeki başarılı çalışmalarından dolayı İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş’a plaket takdim etti.

İGD Başkanı Metin Harıkçı, Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Yaşar, üyeler Zeynal Karasu ve Kemal Yiğit uzun yıllar Adıyaman’da görev yapan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş’ı ofisinde ziyaret etti. Gazetecilik ve kent üzerine sohbetin yapıldığı ziyarette, Başkan Metin Harıkçı ve beraberindekiler, Ahmet Arslantaş’a gazetecilikte gösterdiği başarılardan dolayı plaket takdim etti.

Gazetecilik mesleğinin oldukça özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, “Derneğimiz üyesi olan Ahmet Arslantaş kardeşimiz uzun yıllardır İhlas Haber Ajansı muhabiri olarak sahada gece gündüz görev yapan bir meslektaşımızdır. Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan ve son yıllarda bölgede yapmış olduğu özel haberlerini ulusal kanallarda izlemekten keyif aldığımız kardeşimizin bu çalışmaları İhlas Haber Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından takdirle ödüllendirilmiştir. Kendisi meslektaşımız olmasının yanı sıra derneğimizin üyesi olması münasebetiyle elde etmiş olduğu başarı bizleri de ziyadesiyle sevindirmiştir. Uzun süredir sarı basın kartı sahibi olan kardeşimiz yakın bir zamanda sürekli basın kartı alarak gazetecilik mesleğini en güzel şekilde taçlandırmıştır. Bu vesileyle dernek olarak kendisini tebrik etmek amacıyla plaket taktim ettik. Ahmet kardeşimizin basın sektöründe elde etmiş olduğu başarı diğer meslektaşlarımıza örnek olur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Yıllardır hizmet ettiği basın sektöründe takdir edilmenin bütün yorgunluğunu alıp götürdüğünü dile getiren Ahmet Arslantaş ise, “Basın sektöründe yaklaşık 23 yıldır elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederek bağlı bulunduğum kurumumu ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Gazetecilik mesleği oldukça özveri isteyen, zorlukları olan ancak tüm zorluklarının yanında aynı zamanda güzel bir meslektir. Özellikle ajans muhabirliğinin gecesi yok gündüzü yok. Bu meslekte ilk günkü heyecanını kaybedersen, bu mesleği yapamazsın. Bu meşakkatli çalışma hayatımızda çatısı altında olmaktan onur duyduğum İhlas Haber Ajansı tarafından, 2020 yılındaki çalışmalarımızdan dolayı takdir belgesine layık görülmemin yanı sıra bağlı bulunduğum Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği tarafından plakete layık görülmem beni mutlu etmiştir. Bu vesileyle Metin Harıkçı başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.