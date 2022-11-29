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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.
ADIYAMAN 29.11.2022, 14:37
Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Burhan Genç idaresindeki 27 FM 618 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında şarampole devrildi.
Şarampole devrilen araç ters döndü. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.