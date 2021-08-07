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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 07.08.2021, 23:49
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tugay Üçgöz idaresindeki 06 FG 0290 plakalı Renault marka otomobil ile Furkan Aslan idaresindeki 02 FN 070 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 30 Ağustos Caddesi ile 2. Çevre Yolu’nun kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol ortasına devrildi. Meydana gelen kazada sürücülerden Furkan Aslan ile yanında bulunan Enes Öztürk yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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