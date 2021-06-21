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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 21.06.2021, 12:17
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen İbrahim Üreğen idaresindeki 33 AAZ 987 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Abuzer Erdoğan idaresindeki 27 AJD 87 plakalı Ford marka kamyonet Yukarı Çöplü Köyü girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan Asiye Üreğen, Berennaz Doğancı ve Nurcan Doğancı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.
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