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Hafif ticari araç duvara çarptı

ADIYAMAN GÖLBAŞI KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 12.11.2020, 16:16
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Hafif ticari araç duvara çarptı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Cihan Akın yönetimindeki 02 HS 902 plakalı Ford marka hafif ticari araç Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek duvara çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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