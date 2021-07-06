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Güvenlik korucularına eğitim verildi

Adıyaman’da görev yapan güvenlik korucuları hizmet içi eğitime katıldı.

ADIYAMAN 06.07.2021, 12:57
Güvenlik korucularına eğitim verildi

Adıyaman’da görev yapan güvenlik korucuları hizmet içi eğitime katıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularına yönelik İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü personellerinin katılımıyla hizmet iç eğitim düzenlendi.

İller İdaresi Daire Başkanı Mitat Can Kutluca, Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü İbrahim Çelebi, İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile 100 güvenlik korucusu eğitimlere katıldı.
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