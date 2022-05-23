banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Güneydoğu Anadolu’nun Tarım ve Orman Müdürleri Adıyaman’da buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

ADIYAMAN 23.05.2022, 14:13
Güneydoğu Anadolu’nun Tarım ve Orman Müdürleri Adıyaman’da buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bilgilendirme ve istişare toplantısına Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Batman, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Adıyaman’ın il müdürleri ilçe müdürleri ve yöneticileri katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Perre Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kenttin tarım potansiyeli ve genel durumunu anlatan sunum yaptı.

Kıyas konuşmasında, “Son 3 yılda toplam 654 milyon TL tarımsal destek ve hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 13’ü ekonomik yatırım projesi olmak üzere 273 proje kabul edilmiş olur, toplam 24 milyon 511 bin 104 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Adıyaman toplam 100 bin dekar badem yetiştiriciliği alanı ile Türkiye’de 1. Sıradadır. Nar üretiminde ilimiz 15 bin 350 dekar ile Türkiye’de 8. Sırada yer almaktadır. Trabzon hurmasının üretim alanı 5 bin dekara ulaşmış ve Türkiye’de yetiştiricilikte 2. sıradayız. Adıyaman’da 278 bin 23 dekar alanda Antepfıstığı yetiştiriciliği ile 4. sırada yer alıyor. Ceviz üretiminde 18. Sırada yer alırken, Türkiye’nin en büyük 2 bin dekar kapama ceviz bahçesi ilimizde bulunmaktadır.

Adıyaman’da hububat alanı 1 milyon 200 bin dekar olup, 11 adet sertifikalı tohum üretimi yapan firma bulunmaktadır. Arıcılık noktasında ise 72 bin 411 adet arılı kovan bulunuyor. Türkiye petrolleri kuyularından çıkan sıcak sudan faydalanarak 150 dekar alanda seracılık yapılmaktadır. Adıyaman’da 245 ton alabalık yetiştiriciliği yapan 19 balıkçı işletmesi bulunmaktadır” dedi.

Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar ise konuşmasında, “Son 3 yılda Valilimizce 7 milyon TL tarımsal projelere destek verilmiştir. Özellikle meyvecilik projelerimiz çiftçilerimiz tarafından ilgi görmektedir. Valilik olarak bu projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Personel Genel Müdürü Adem Dinç, “İlkini Ege Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bölge eğitimlerinin altıncını ülkemizin en kıymetli coğrafyası olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin incisi Adıyaman’da yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı pandemi döneminden sonra en önemli bakanlıklardan biri haline geldi. Gıdanın ve hayvancılığın her türü ve yediğimiz içtiğimiz her şeyden sorumlu bir teşkilatın parçası olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bire bir iletişim içerisinde bulunarak hizmetlerimizi sürdürmeyi prensip edindik. Geniş bir bakanlığın yönetilmesi bilgi, birikim, iletişim ve istişare ile kolaylaşır. Teşkilat büyük olunca iletişim ve tanışmada kolay olmuyor. Bu yüzden bu bölgesel istişare ve bilgilendirme toplantılarını çok önemsiyorum. Tüm Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlerimiz ve il müdürlerimiz burada biz hep birlikte bir aileyiz. Taşra personelimizin yanındayız ve hep iletişim halinde olacağız 85 milyon halkımız için buradayız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu